YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükakın, Namazgah Barajı’nı inceledi

Başkan Büyükakın, Namazgah Barajı’nı inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kandıra Namazgah Barajını inceledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajında inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kandıra Namazgah Barajını inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajında inceleme gerçekleştirdi. İncelemede, Namazgah Barajı deşarj hattı üzerinde bulunan Namazgah Hidroelektrik Santralini (HES) de denetleyen Başkan Büyükakın, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan’dan elektrik üretilmesi süreci hakkında bilgi aldı. 25 milyon metreküplük kapasitesiyle bölgenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan bilgi alan Başkan Büyükakın, “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması bölgedeki üretimi de artıracaktır. Gerek GİOSB’un faaliyetlerine gerekse tarımsal ve hayvansal alanda artacak kapasiteye Namazgah Barajımız su noktasında önemli bir katkı verecek. Bu nedenle Namazgah Barajımız bölgenin en önemli stratejik yatırımıdır” dedi.
Yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına öncelik verdiklerini incelemelerinde dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız tüm adımlar milli enerjimize katkı vermektedir. Doğal enerji kaynaklarımıza büyük önem veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Korona virüsle mücadelede temiz suya sahip olmanın ve ulaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. İçme ve kullanma suyumuzu Kocaeli’de etkin ve verimli bir şekilde de vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:41
Yatsı
22:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Sahil Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Cankatar Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.