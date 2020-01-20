Başkan Büyükakın, öğrencilerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Gençlik Buluşmaları” kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Başkanla Gençlik Buluşmaları” kapsamında Akademi Lise öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, tecrübelerini aktardı, gençlerin sorularını cevapladı. Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise’de gerçekleşen “Başkanla Gençlik Buluşmaları” programına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ve Akademi Lise eğitmenleri buluşmaya yoğun ilgi gösterdi. Gençlere organizasyonlara katılım noktasında bilgiler veren Başkan Büyükakın, "Katılımcı bir süreç izleyin. Mesela gençlerimizin her konuda fikirleri olmalı. Bir yazar veya şairle konferans yapılacaksa bu konu da sizlerin fikirleri önemlidir. Ve gerekirse sizler onlarla iletişime geçin, konferansı ayarlayın. Bu sizi geliştirir. Organizasyon yapın, program ayarlayın” şeklinde konuştu.

Kılavuz Projesi’nin kuruluş aşamasında yer aldığını belirten Başkan Büyükakın, “Kılavuz Gençlik Projesi’ni tasarlarken, bir mimar bakış açışıyla hayata geçirdik. Tüm ayrıntıları göz önünde bulundurduk ve en iyisini yapmaya çalıştık. Biz Kılavuz Gençlik Projesi’ni tasarlarken gelecekte nasıl bir gençlik istiyoruz sorusunu kendimize sorduk. Bizim amacımız matematik, fen, fizik öğretmek değil biz sadece temelde bunlara destek oluruz. Biz kendi alanınız dışında kalan yeteneklerinizi genişletme amacı güdüyoruz. Örnek olarak bir spor dalıyla ilginiz olsun ya da bir sanat dalı ile ilgili olun. Bunun yanında çevremizde olup bitenlere karşı söyleyecek sözleriniz olsun. İşin özü bu projemiz sizi kendi alanınızın dışında okuryazar sahibi yapacak ve hayatta bir duruş sahibi edecek” ifadelerini kullandı.

