Başkan Büyükakın, “Şehit Fatih Karagöz’ün ismini bu sahada yaşatacağız”

Uzuntarla Futbol Sahasını ve tesislerini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ismini tesislerde yaşatacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılan ve hizmete hazır hale gelen Uzuntarla Futbol Sahasını ve tesislerini yerinde inceledi. Başkan Büyükakın inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Şubat ayında Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ismini bu futbol sahasında ve tesislerinde yaşatacağız. Şehidimiz zaten bu bölgede yaşayan bir gencimizdi. Kendisine ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da olduğu incelemede, İbrikdere Mahallesinde yaşayan Şehit Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz’ün de yer aldı. Uzuntarla Futbol Sahası projesinin bölgeye çok güzel hizmetler vereceğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Kartepe Belediyemizle birlikte ortak yürütülen bu projemizi kentimize kazandırdık. İnşallah Kovid-19 ile mücadele süreci biter bitmez burada çok güzel müsabakalar olacak. Bölgedeki gençlerimizin yapacağı futbol aktiviteleri için son derece yararlı olacak bu tesisimiz güzel hizmetler verecek” diye konuştu.

Korona virüsü salgınından hızlı bir şekilde kurtulmak için çok önemli çalışmaların yapıldığını ve her geçen gün daha iyiye gittiklerini dile getiren Büyükakın, “Bu tesisler bu virüs salgını sonrası yeniden canlanacak. Gençlerimiz de burada birçok spor aktivitesi gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aylarda Van’da yaşanan çığ felaketinde şehit olan kahraman askerlerimizden bir tanesi de bölgemizde yaşayan Fatih Karagöz kardeşimizdi. Onu halkımızla birlikte hakka uğurlamıştık. Şehit Fatih kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kartepe Belediye Başkanımız ile istişare ettik. Bu tesisin adını kendisi de genç bir kardeşimiz olan ve gençlere vatan toprağı için şehadetin nasıl kıymetli olduğunu sürekli hatırlatsın diye Fatih kardeşimizin ismini burada bu tesiste yaşatalım istedik. Vatan, bayrak, memleket ve bu millet için canını feda eden o aziz kardeşlerimiz hatırlansın ve onların burada güzel bir sembolü olsun istedik” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde Kartepe Belediyesinin konuyla ilgili çalışmaları yapacağını ve şehit Fatih Karagöz’ün ismini yaşatılacağına değinen Büyükakın, “Böylelikle de şehadet makamının gençlerimizin sürekli zihinlerinde olması, bu vatanın nasıl kazanıldığını ve nasıl ayakta durduğu, binlerce yıl bu topraklarda nasıl tutunduğumuz ile ilgili bir sembol olsun diye Fatih kardeşimizin ismini buraya verelim diye düşündük. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Babası da aramızda burada. İnşallah onlar da mutlu olacaktır. Onların acısı büyük biliyoruz ama onlar da en başından beri tam bir vatan evladı olarak metanetle karşıladılar. Biz de onların acısını bir nebze olsun hafifletmek için şehidimizin ismini buraya verelim diye düşündük. İnşallah onun adı ile birlikte burada gençlerimiz hem daha şuurlu hem de daha sağlıklı yetişecekler. Çok güzel spor müsabakalar burada yapılacak. Bu güzel tesis bölgemize hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Şehit Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz ise, “Tahir Başkanıma ve Mustafa Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Fatih’in isminin bu güzel tesiste yaşatılacak olmasından dolayı bizler çok mutluyuz. Uzuntarlamıza ve bölgemize hayırlı olsun. Başkanlarımızdan da Allah razı olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, mekanları cennet olsun diliyorum” diyerek duygularını paylaştı.



