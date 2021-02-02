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Başkan Büyükakın, sosyal hizmetler personellerini ağırladı

02.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında özveriyle çalışan personeli makamında konuk etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında özveriyle çalışan personeli makamında konuk etti. Büyükşehir personelleri, Kandıra Teksen Köyünde yaşayan Hatice Fidan’ın talebini kırmayarak Türk Bayrağını göndere çekmişti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, sosyal hizmetlerde görev yapan personellerin belirli periyotlarla yaptıkları ziyaretlerin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Hatice Teyzemizin şanlı bayrağımızı istemesi olmuştur. Sizler başta olmak üzere çalışanlarımızın bu konulara duyarlı olması da şahsımı çok mutlu etmektedir" dedi.
Destek Hizmetleri Şefi Hüseyin Yalçın, Baş şoför Yusuf Ünel, Sosyolog Hale Atik, Basın Yayın çalışanı Hasan Şenol ve Diyetisyen Selami Şahin’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi veren Tahir Büyükakın, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza sıcak yemek, yakacak yardımı, evde bakım ve çatı yardımı gibi birçok gerekli destekleri çalışanlarımızla ulaştırıyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli tüm çalışma arkadaşlarıma bu güzel hizmetleri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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