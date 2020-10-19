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Başkan Büyükakın; “Yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık”

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makamında muhtarları konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Son bir buçuk yılda çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Kocaeli’nin 12 ilçesinden gelen muhtar temsilcilerini makamında konuk etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makamında muhtarları konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Son bir buçuk yılda çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Kocaeli’nin 12 ilçesinden gelen muhtar temsilcilerini makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Hasan Aydınlık, Tarık Yusuf Uçar da ziyarette hazır bulundu. Muhtarlar Günü’nü tebrik eden ve hayırlı hizmetleri kentimizde birlikte yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda bakanlıklarımızdan çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık. Muhtarlarımız bizim sahadaki hizmet ortağımız. Vatandaşımızın tüm alanlardaki hizmetini muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Özellikle muhtarlarımızdan ihtiyaç sahiplerinin tespitinde şimdikinden daha fazla gayret etmesini istiyorum. Kimsenin aç ve açıkta kalmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.
Şehri ortak fikir ile şekillendirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Gerek toplantılarda gerek mahallelerdeki incelemelerimizde muhtarlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Kocaeli’nin kentsel dönüşümden yenilenmesine, kentsel gelişimden her türlü çevre ve ulaşım yatırımlarına kadar son bir buçuk yıl içerisinde çok önemli kaynakları bakanlıklarımızdan kentimize kazandırdık. Gerek metro, gerek tramvay, gerekse millet bahçeleri ve diğer projelerimizde Bakanlıklarımızın kaynaklarını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Pandemi sürecine de değinen Başkan Büyükakın, “Korona virüs ile mücadelede muhtarlarımızla birlikte halkımızın ihtiyaçlarına dönük adımları attık. Farkındalık çalışmaları noktasında muhtarlarımız çok önemli görevleri yapıyor. Bunun yanı sıra her ilçemizde görevlendirdiğimiz muhtar danışmanlarımız, 7 gün 24 saat muhtarlarımızın, köy ve mahallelerimizin emrinde oldu. Bir kez daha muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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