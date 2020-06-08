Başkan Büyükakın, yavru karacayı elleriyle besledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra ilçesinde bir tarım işçisi tarafından bulunan ve Ormanya’ya teslim edilen yavru Karaca’yı elleriyle besledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra ilçesinde bir tarım işçisi tarafından bulunan ve Ormanya’ya teslim edilen yavru Karaca’yı elleriyle besledi. Avrupa’nın en büyük ikinci Doğal Yaşam Parkı’nda yer alan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, yaban hayatı canlılarına yönelik kurulan hayvan sağlık merkezinin çalışması hakkında bilgi aldı. İzleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunulan merkezde zayıf ve yorgun düşmüş durumda olan Karaca yavrusunu besleyen Başkan Büyükakın, “Bu merkezimiz bölgemizin yaban canlı yaşamına çok önemli bir destek veriyor. Milli parklarımızın teslim ettiği bu Karaca yavrusunu, tedavisinin ardından Ormanya’daki doğal yaşama salacağız” dedi.

2 bin dönüme yayılan Ormanya, içerisinde toplam 73 farklı türde 916 hayvanı barındırırken, 24 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanı ile Kocaeli dışından da doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. 500 araçlık ücretsiz otoparkı, 8 km’lik bisiklet, 18 km’lik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanı ile insanların doğayla baş başa ve güvenli deneyimler yaşaması sağlayan Ormanya’da bir dizi incelemeler yapan Başkan Büyükakın, “Çocuk Hayvanat Bahçesi alanımızda toplam 67 türde 766 adet hayvan bulunmakta. Yaban yaşam alanımızda ise hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan doğada popülasyonları azalan türlerin çoğaltılarak doğal yaşam alanlarına tekrar salınmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Ormanya’da siyah kuğulara ayrı bir ilgi gösteren Başkan Büyükakın, “Kuğular genellikle beyaz bilinir ancak siyah kuğu görmek isteyenleri de Ormanya’ya bekliyoruz. Bu güzellikler bugüne kadar milyonlarca kez ziyaret edildi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

