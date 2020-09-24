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Başkan Büyükakın, "Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir"

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kartepe Arslanbey’de sanayi bölgesini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde yer alan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti.

Kartepe Arslanbey’de sanayi bölgesini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde yer alan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti. OSB yönetiminden bilgi alan Başkan Büyükakın, daha sonra sanayi kuruluşlarını gezerek inceleme yaptı. Fabrikalarda çalışanlarla sohbet eden ve üretim hakkında fabrika yetkililerinden detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, “Mesleki eğitim ve altyapı yatırımları gibi alanlarda attığımız adımlarla işgücünün ve sanayinin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Devletimizin sağladığı destekler ve özel sektör yatırımları ile imalat sanayi için cazibe merkezi olan Kocaeli’mizde üretim yapan işletmelerimizin yenilikçi tüm projelerini destekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 18,5’nin Kocaeli’den gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bunun gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. İşçisinden mühendisine, yatırımcısından tasarımcısına kadar insanımızın büyük bir emeği ve gayreti var. İlimizde on dört Organize Sanayi Bölgesi var. Doluluk oranı yüzde seksen seviyelerinde. İnanıyorum ki yeni yatırımlarla hem istihdam hem de üretim kapasitemiz artacaktır. Bugün OSB’lerde yüz yirmi bin kişiye yaklaşan bir istihdam var OSB’lerin imalat sanayine sağladığı katkı şu an itibariyle yüzde 13’leri geçti. İlimizde beş adet Teknopark bulunmakta. Bu çok önemli bir güçtür. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yeni gelişmeleri ülkemiz için ortaya çıkaran 126 adet AR-GE merkezimiz harıl harıl çalışmakta. Bununla birlikte 18 adet tasarım merkezimizle de yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir. Türkiye ve Kocaeli üretmeye, büyümeye, gelişmeye devam edecektir” İfadelerini kullandı.

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