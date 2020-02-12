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Başkan Büyükgöz BAE’de temaslarını sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadıeh ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar’ı ziyaret etti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarına devam ediyor.

Başkan Büyükgöz BAE’de temaslarını sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadıeh ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar’ı ziyaret etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarına devam ediyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) üyesi olan Gebze Belediyesi Zinnur Büyükgöz , Gebze’yi temsil etmek üzere Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Başkan Büyükgöz , başkent Abu Dabi’de 8-13 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan 10. Dünya Kentsel Forumu’nda mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadıeh ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar’ı ziyaret etti.
Bölgedeki yerel yönetimler ve diplomatik misyonlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla temaslarını sürdüren heyetle Büyükelçi Dizdar’a konuk olan Başkan Büyükgöz BAE Büyükelçisi’ne Kocaeli ve Gebze hakkında paylaşımda ve istişarede bulundu.

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