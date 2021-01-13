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Başkan Büyükgöz Bakan Dönmez’in düzenlediği toplantıya katıldı

13.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Başkan Büyükgöz Bakan Dönmez’in düzenlediği toplantıya katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı. “Yenilenebilir Enerji Mevzuatı, Mevzuattaki Sorunlar ve Uygulama Yöntemleri” konulu toplantıya ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’de katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz telekonferansla düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada” Sayın Bakanımız Başkanlığında gerçekleşen toplantının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Başkan Büyükgöz sözlerini, “Gebze Belediyesi olarak her türlü geri dönüşüm projesinin içinde yer alıyor ve almaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmakta dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için oldukça önemli. Toplantıda Sayın Bakanımıza Gebze Belediyesi olarak güneş enerjisinden faydalanmayı hedefleyerek kurum olarak kendi elektriğimizi üreteceğimiz projelerimizi anlattık. İlk etapta kapalı pazar alanlarımızın çatılarında konuşlandıracağımız panellerle güneş enerjisinden faydalanarak bu alanların elektrik ihtiyacını karşılayacağız” diyerek noktaladı.

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