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Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Bağdat Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.Cuma namazını Adem Yavuz Mahallesi’nde merkez camiinde kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Bağdat Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.
Cuma namazını Adem Yavuz Mahallesi’nde merkez camiinde kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla belediye çalışmalarına ilişkin sohbet eden Başkan Büyükgöz, hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulundu. Daha sonra Yeni Bağdat Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı da teşekkür etti.
Başkan Büyükgöz belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği esnafların talep, görüş ve önerilerini de dinledi.

Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret etti

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Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Ersin Eczanesi
Basiskele
Esin Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Yaşam Eczanesi
Korfez
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