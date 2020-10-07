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Başkan Büyükgöz esnaf turuna devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Şehit Numan Dede Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep ve önerilerini dinlediği esnaflara bereketli kazançlar diledi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Büyükgöz esnaf turuna devam ediyor

Şehit Numan Dede Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep ve önerilerini dinlediği esnaflara bereketli kazançlar diledi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Büyükgöz, şehir merkezinin önemli caddelerinden olan Şehit Numan Dede Caddesi esnaflarını dinledi. Cadde üzerindeki dükkanları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini iletti.
Cadde esnaflarının taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye hizmetlerine ilişkin de istişarede bulundu. Cadde üzerinde zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm getirecek çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz; trafik akışının tek yönlü sağlanacağını ve düzensiz parklanmanın engellenmesi ve ışıklandırmaya yönelik de bir çalışma yapılacağını da duyurdu.

Başkan Büyükgöz esnaf turuna devam ediyor

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