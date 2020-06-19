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Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.

Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, Cumartesi günü saat 15.00’a kadar ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin gönül rahatlığıyla sınav yerine gidip evlerine dönmeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan bir müjde geldi. Başkan Büyükakın’ın talimatı ile 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavda öğrenciler ulaşımlarını Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarından saat 15.00’a kadar ücretsiz olarak yapabilecek. Aynı gün yoğunluğun olacağı noktalara da ek seferler konularak sosyal mesafe sağlanarak yolculuk edilmesi sağlanacak.
Öğrencilere müjdeyi Başkan Büyükakın resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başkan Büyükakın mesajında “LGS’ye girecek öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz için Büyükşehir Belediyemize ait otobüs ve tramvaylarımız saat 15.00’a kadar ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin bir yakını ve sınavda görevli olacak personel de ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Öğrenciler öğrenci kimlik kartını, personel ise görev kağıdını göstererek ulaşımlarını sağlayabilecek.

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