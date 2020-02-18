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Başkan Büyükgöz gençlerle buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen kariyer gününe katılarak gençlerle deneyimlerini paylaştı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer gününe konuk oldu.

Başkan Büyükgöz gençlerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen kariyer gününe katılarak gençlerle deneyimlerini paylaştı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer gününe konuk oldu. Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen kariyer günü buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, deneyimlerini gençlerle paylaştı. Okul müdürü İsmail Boğa ve öğretmenler tarafından karşılanan başkanlar, 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı siz değerli genç kardeşlerimizden çok umutluyuz. Okulunuzda kıymetli hocalarınızdan aldığınız eğitimlerin yanı sıra kendinizi geliştirecek farklı çabaların ve çalışmaların içerisinde yer almaya gayret gösterin. Belediyemizin imkanları siz genç kardeşlerimiz için seferber ediliyor. Sizleri yakından ilgilendiren gençlik projelerine yenilerini de en yakın zamanda hayata geçireceğiz inşallah” dedi.
Başkan Büyükgöz’ün ardından gençlere hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da deneyimlerini paylaştı. Okuldaki eğitimlerinin dışında da kendilerini geliştirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Vekili Çakmak, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi. Başkanlar program sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

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