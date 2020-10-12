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Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi’nde

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi sakinlerine konuk olarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi sakinlerine konuk olarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu. Gebze Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan yeni parkları inceleyerek gezisine başlayan Başkan Büyükgöz 2065 sokakta yapımı tamamlanan parkta oyun oynayan çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların boş vakitlerini geçirebileceği ve güven içerisinde oyunlar oynayabileceği yeni parkların yapımına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek hediyeler takdim etti. Hürriyet Mahallesi’nde esnafları ve kıraathaneleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla da sohbet etti.
Hürriyet esnaflarına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, devam eden belediye hizmetleri hakkında da paylaşımda bulundu. Mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve isteklerini de alan Başkan Büyükgöz, projeler hakkında istişarede bulundu.

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