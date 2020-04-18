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Başkan Büyükgöz sağlık çalışanlarının yanında

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu devam eden çalışmaları sahada denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 112 Acil Servis Komuta Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına yemek ikramı yaptı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçede devam eden belediye çalışmaları ve hizmetlerini sahada denetledi.

Başkan Büyükgöz sağlık çalışanlarının yanında

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu devam eden çalışmaları sahada denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 112 Acil Servis Komuta Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına yemek ikramı yaptı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçede devam eden belediye çalışmaları ve hizmetlerini sahada denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen belediye ekipleri ilçe genelinde sokak, caddelerde ve merkezi yerlerde dezenfekte ve yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları sahada denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, 112 Acil Servis komuta merkezini ziyaret etti. Başkan Büyükgöz görevlerinde kolaylıklar dilediği 112 Acil serviste görevli doktor ve sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulundu.
Covid 19 virüs salgınının, başta sağlıkçıların özverili çalışmaları ve devlet-millet el ele vererek üstesinden en kısa sürede gelineceğine inancının tam olduğunu dile getiren Başkan Büyükgöz, sağlık ordusunun her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarını ifade etti. 112 Acil Servis Komuta merkezinde görevli sağlık çalışanları da Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz’e bu ziyaretinde İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadığoğlu, belediye başkan yardımcısı Yusuf Burkut, birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Büyükgöz sağlık çalışanlarının yanında

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