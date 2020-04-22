Başkan Büyükgöz, telekonferans ile bilgi aldı

Başkan Büyükgöz telekonferans yönetimiyle yapılan toplantıda sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ve Ramazan ayında ilçede alınan tedbirlere ilişkin birim müdürlerinden bilgi aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Ramazan öncesi, birim müdürleriyle telekonferans yöntemiyle istişare toplantısı yaptı. Başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik ve Yusuf Burkut’un da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Büyükgöz, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla, ilçede alınan tedbirleri değerlendirdi. Telekonferansla birim müdürlerinden, uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Gebze Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla sahada Gebzeliler’in hizmetinde olacağını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede alınan tüm tedbirlere bugüne kadar riayet eden ve bundan sonra da edeceğine inandığım tüm hemşerilerime özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.



