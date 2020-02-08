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Başkan Büyükgöz Trafik Eğitim Okulu’nda

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Trafik Eğitim Okulu’nda eğitim gören 4.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Trafik Eğitim Okulu’nda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin dersine katılarak çocuklara parkurda yaya güvenliği dersi verdi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Trafik Eğitim Okulu’nda derse katıldı. Gebze Belediyesi’nin önemli eğitim hizmetlerinden olan Trafik Eğitim Okulu ve Parkuru’nda devam eden eğitimleri denetleyen Başkan Büyükgöz, minik öğrencilerin dersine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi işbirliğinde yürütülen trafik eğitimleri kapsamında Başkan Büyükgöz, ilçe genelindeki okulların 4. sınıflarında okuyan öğrencilere, öğlenden ön ve sonra olmak üzere gruplar halinde teorik ve pratik eğitimlerin verildiği Trafik Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.
Yetişkinlerin, anne babaların trafik kuralları uyulması konusunda gayret göstermelerinin yanı sıra çocuklarının da trafik kurallarını öğrenmeleri için motive edici olmalarını istirham eden Başkan Büyükgöz, daha sonra çocuklarla birlikte, özel hazırlanan trafik parkuruna geçerek uygulama dersine de katıldı.

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