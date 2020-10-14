Başkan Büyükgöz Ulus mahallesini turladı

Ulus Mahallesi’ne konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulus sakinlerine konuk oldu. Beraberindeki ekibi ile sokak sokak Ulus Mahallesi’ni gezen Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet etti. Ulus sakinlerinin taleplerini dinleyen Büyükgöz, devam eden belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Projelere ilişkin vatandaşlarla istişarede de bulunan Büyükgöz, çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ulus’ta 2117 sokakta yapımına başlanan yeni park alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

