YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükgöz Ulus mahallesini turladı

Başkan Büyükgöz Ulus mahallesini turladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Ulus Mahallesi’ne konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.Mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulus sakinlerine konuk oldu.

Ulus Mahallesi’ne konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulus sakinlerine konuk oldu. Beraberindeki ekibi ile sokak sokak Ulus Mahallesi’ni gezen Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet etti. Ulus sakinlerinin taleplerini dinleyen Büyükgöz, devam eden belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Projelere ilişkin vatandaşlarla istişarede de bulunan Büyükgöz, çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Ulus’ta 2117 sokakta yapımına başlanan yeni park alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Müdürden istihdam atağı
Müdürden istihdam atağı
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:51
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Haluk Eczanesi
Korfez
Nazar Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Göker Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.