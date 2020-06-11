YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 20:22 | Son Güncelleme

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Büyükgöz, gelen istek ve şikayetlerin, çözülmesi ve yerine getirilmesi için gerekli talimatları ilgili müdüre anında vererek sorunun hızla çözülmesine ağırlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde Köşklüçeşme Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi. Başkan Büyükgöz, Köşklüçeşme Mahallesi 508 Sokak sakinlerinin yola hız kesici kasis yapılması talebini geri çevirmedi.
Mahalle sakinlerinin trafikte zaman zaman yaşanan hızlı araç kullanımına, yaya güvenliği için engel olması için hız kesici kasis yapılması talebini, ilgili müdürlüğe talimat vererek gerçekleştiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e bölge sakini vatandaşlar da teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Çağlar Eczanesi
Darica
Meral Eczanesi
Karamursel
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.