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Başkan Büyükgöz yeni atanan zabıtalarla bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.12.2020 13:37 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyeye atanan 44 yeni zabıta memuruyla, düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Gebze Belediyesine atanan 44 zabıta memuruyla bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz yeni atanan zabıtalarla bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyeye atanan 44 yeni zabıta memuruyla, düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Gebze Belediyesine atanan 44 zabıta memuruyla bir araya geldi. Yapılan merkezi sınav ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayarak göreve başlayan zabıta memurlarının kendilerini tanıttığı toplantıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Başkan Büyükgöz zabıtalara hitaben konuşmasında, “Yaptığımız her işin değer ve sorumluluğunu iyi kavramalıyız. Doğrudan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Adaletsizliğe sebebiyet verecek suskunluk yapmayın. Belediyemizin bir anlamda vitrini, vizyonu olarak görülen bir önemli göreve adım atıyorsunuz. Gebze’ye hizmet eden bu büyük aileye hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim görevinizi layıkıyla yapmayı nasip etsin, başarılarınız daim olsun inşallah”. İfadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz yeni atanan zabıtalarla bir araya geldi

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