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Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, verilen izinle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocuklara kitap, çikolata hediye ederken, ailelere de maske ve hijyen seti dağıttı.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında salgından korumak amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlamasına, 11:00 ile 15:00 saatleri arasında ara verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklar Gebze’de parklara koştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, verilen izinle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocuklara kitap, çikolata hediye ederken, ailelere de maske ve hijyen seti dağıttı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında salgından korumak amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlamasına, 11:00 ile 15:00 saatleri arasında ara verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklar Gebze’de parklara koştu. Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilen parklara aileleriyle birlikte giden Gebzeli çocuklara çikolata, kitap ve çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ailelerle de sohbet etti. Çocuklarıyla birlikte parklarda ve yeşil alanlarda zaman geçiren ailelerin talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, ebeveynlere de maske ve hijyen seti hediye etti.

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