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Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek çocuklara kitap, oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek çocuklara kitap, oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları evlerinde ziyaret etti. Gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, kitap, oyuncak ve Türk bayrağı hediye ediyor. Başkan Büyükgöz, “Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Vatan müdafaasında gazilik unvanı kazanan kardeşlerimizin ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini bu anlamlı günde ziyaret ederek hediyelerini takdim ediyoruz. Gazi ve şehitlerimize minnettarız. Bu salgın illetiyle mücadele günlerinde evlerinde olan tüm çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi.
Başkan Büyükgöz bu ziyaretler kapsamında şehit öğretmen Necmettin Kuyucu’nun ailesini de ziyaret ederek merhum hocanın çocuklarına 23 Nisan hediyeleri takdim etti. Başkan ayrıca ilçenin kırsal mahallelerini de ziyaret ederek çocuklara hediye ve Türk bayrakları dağıttı.

Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye

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