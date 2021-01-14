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Başkan Büyükgöz’den Glutensiz Yaşam Derneğine destek

14.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu. Dernekte hastalarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, hastalarla sohbet ederek, Gebze Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Özellikle bu dönemde hastalıkların yaşayanların hayatlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha görmüş olduk. Çölyak hastalarımız da maalesef birçok tahıl ürününde bulunan glutene karşı bünyeleri aşırı hassas. Bu sebeple özel bir beslenme gerekiyor. Gebze Belediyesi olarak bu hastalarımız için derneğimize gıda kolisi yardımında bulunduk. Ayrıca derneğimizin bizden bir değirmen talebi oldu, onu da en kısa sürede kendilerine sağlamış olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.
Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut ise, “Gebze Belediye Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizlere derneğimize çok yardımcı oldular. Ben tüm hastalarımız adına bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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