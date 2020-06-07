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Başkan Büyükgöz’den kırsal mahallelere ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallerinden Yağcılar, Kargalı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı ve Elbizli’yi ziyaret etti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede bulunan kırsal mahallelere çıkarma yaptı.

Kocaeli’nin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallerinden Yağcılar, Kargalı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı ve Elbizli’yi ziyaret etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede bulunan kırsal mahallelere çıkarma yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut ve birim müdürleriyle Gebze’nin köyleri diye bilinen Yağcılar, Kargalı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı ve Elbizli mahallelerini dolaşan Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Başta merkezlerde bulunan kıraathaneleri ekibiyle birlikte ziyaret eden Başkan Büyükgöz, ilçe genelinde devam eden belediye çalışmaları, hizmet döneminde mahallelerde hayata geçirilecek yatırımlar ve projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.
Gönül belediyeciliği temelinde tüm Gebzelilerin hizmetkarı olduklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz, kırsal mahallelerde var olan eksikliklerin giderilmesi için hizmet üreteceklerini ifade etti.

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