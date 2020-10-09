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Başkan Büyükgöz’den minik İsmail’e sürpriz hediye

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçirdiği kazada bisikleti kırılan küçük çocuğu yeni bisikletini hediye ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Gebze’de geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza nedeniyle bisikleti kullanılamaz hale gelen 9 yaşındaki İsmail Ay, sosyal medya üzerinden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ulaştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçirdiği kazada bisikleti kırılan küçük çocuğu yeni bisikletini hediye ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gebze’de geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza nedeniyle bisikleti kullanılamaz hale gelen 9 yaşındaki İsmail Ay, sosyal medya üzerinden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ulaştı. Mesaj ile kaza geçirdiğini ve bisikletinin kullanılmaz hale geldiğini ileterek bisiklet isteyen Ay’ın talebini ise Başkan Büyükgöz yerine getirdi. 9 yaşındaki İsmail Ay’ı Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Büyükgöz, İsmail’e kırılan bisikletinin yerine yenisini hediye etti.
Başkan Büyükgöz’ü karşısında görünce oldukça heyecanlanan İsmail hediye bisiklete de çok sevindi. Hediye sürprizi için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden İsmail’in bu sevincine ortak olan kardeşleri Berra ve Rıdvan’a da birer hediye takdim edildi. Turan ve Reyhan Ay çifti Başkan Büyükgöz’e bu ziyaretinden ve hediye sürprizinden dolayı teşekkür etti.

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