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Başkan Büyükgöz’den sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına 6 bin adet koruyucu maske, 3 bin adet eldiven ve el dezenfektanlarından oluşan malzeme desteğinde bulundu.Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını ekibiyle sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sağlık çalışanlarına da destek sağlıyor.

Başkan Büyükgöz’den sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman desteği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına 6 bin adet koruyucu maske, 3 bin adet eldiven ve el dezenfektanlarından oluşan malzeme desteğinde bulundu.
Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını ekibiyle sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sağlık çalışanlarına da destek sağlıyor. Bu kapsamda başkan Büyükgöz, aile sağlığı merkezleri’nde görevli hekimler ve yardımcı sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulunuyor. Mevlana Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sağlık çalışanlarının kullanması için 6 bin adet koruyucu maske, 3 bin adet eldiven ve el dezenfektanlarından oluşan malzemeleri görevlilere teslim etti.
Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele eden cefakar doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın hakkı asla ödenmez. Bizler de bu zor zamanlarda tüm imkanlarımızla sahada mücadeleye destek vermeyi sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, her zaman destekçileri olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

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