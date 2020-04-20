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Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Şehitler Haftası’nda Gebzeli şehit ailelerini telefonla arayarak hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Şehitler Haftası’nda şehit ailelerini unutmadı.

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Şehitler Haftası’nda Gebzeli şehit ailelerini telefonla arayarak hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Şehitler Haftası’nda şehit ailelerini unutmadı. Şehit ailelerinin telefonla arayarak hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, “Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, aziz şehitlerimizin bizlere yadigarı olan sizleri telefonla da olsa arayarak halinizi hatırınızı sormak istedim. Vatanı uğruna hainlerle, teröristlerle kahramanca çarpışırken şehitlik mertebesine ulaşan kıymetli evlatlarımızın, kardeşlerimizin bizlere yadigarı, emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız. Virüs musibetini ülkece alt ettiğimizde daha nice program ve buluşmalarda bir araya gelerek hasret gidereceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın” dedi.

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

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