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Başkan Büyükgöz’e birim müdürlerinden online brifing

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle sahadaki çalışmalara ilişkin brifing aldı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede alınan ve sahada titizlikle uygulanan tedbirleri yakından takip ediliyor.

Başkan Büyükgöz’e birim müdürlerinden online brifing

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle sahadaki çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede alınan ve sahada titizlikle uygulanan tedbirleri yakından takip ediliyor. İlçenin dört bir yanında dezenfekte, temizlik, sokak hayvanlarına mama desteği,” Alo Vefa” hattına gelen taleplerin vatandaşlara aksamadan ulaştırılması gibi hizmetlerin titizlikle yerine getirilmesi için ilgili tüm birimleri adeta teyakkuza geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahadaki ilgili birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle brifing alıyor.
Veteriner işleri, temizlik işleri, zabıta ve park bahçeler müdürleriyle telekonferans aracılığıyla sahada devam eden çalışmalar hakkında istişarede bulunarak gerekli talimatları veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, virüs salgınıyla mücadelede ilçemizde aldığımız tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet eden tüm Gebzeli hemşehrilerimize bir kez daha duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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