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Başkan Büyükgöz’ün takibinde

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.05.2020 13:11 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı trafiğini rahatlatacak, yol çalışması ve ilçede devam eden asfalt serim çalışmalarını sahada denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.Gebze’de trafiği rahatlatacak çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı trafiğini rahatlatacak, yol çalışması ve ilçede devam eden asfalt serim çalışmalarını sahada denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Gebze’de trafiği rahatlatacak çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen eski adliye caddesini kuzey yan yola bağlayacak projede çalışmalar tam gaz devam ediyor. Ekiplerin Tatlıkuyu Mahallesi 1319 sokak ve bağlantılarında sürdürdüğü sıcak asfalt serimi çalışmalarını denetleyen Başkan Büyükgöz, birim yetkililerinden bilgi aldı.
İncelemeler sırasında konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “D 100’e katılım noktasında ilçemizin şehir merkezinde yaşanan araç yoğunluğunu en aza indirmek için başlattığımız; eski adliye caddesini Osmangazi İlköğretim Okulunun yanından açılacak olan bağlantı yolu sayesinde araçlar kuzey yan yola katılım sağlayacaklar. Tek yönlü olacak bu bağlantı uygulamamızla şehir içi araç trafiği yoğunluğu da bir hayli azalacak. En kısa sürede bu çalışmamızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız inşallah” dedi.
Çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Pandemiyle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında özellikle ağırlık verdiğimiz fen işleri çalışmalarımıza havaların ısınmasıyla hız veriyoruz. Yaya ve araç trafiğinde konforun sağlanması amacıyla, ilçemizin dört bir yanında öncelikle yeni asfalt serimi olmak üzere bakım-onarım işlerine de hız verdik. Ekiplerimizin çalışmaları planlandığı şekilde devam edecek” diye konuştu.

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