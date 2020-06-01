YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç: "A400M’lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunu yaşıyoruz"

Başkan Büyükkılıç: "A400M’lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunu yaşıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç: "A400M’lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunu yaşıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “yeni nesil stratejik nakliye uçağı” A400M’lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunun tüm şehre ait olduğunu belirterek, “Yeni yatırım ve projelerde desteğini esirgemeyen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kayseri’de önemli unsurları bulunduğunu belirtti. İlk yerli uçağın üretildiği Hava İkmal ile komando tugayının terörle mücadele sağladığı başarının ilk akla gelen unsurlar olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, son dönemlerde Erkilet’te konuşlu 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün stratejik görevler üstlendiğini ifade etti. Türkiye’nin üretim ortağı olduğu “yeni nesil stratejik nakliye uçağı” A400M’lerin hafif ve ağır bakımlarının yanı sıra “retrofit” adı verilen versiyon yükseltme işleminin de Kayseri’de yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katan tüm bu gelişmelerin Kayseri bünyesinde gerçekleşmesinin haklı gururunun tüm şehre ait olduğunu söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Hava İkmal Millet Bahçesi projesi kapsamında yapılan protokoller başta olmak üzere askeri birliklere sonsuz destek verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M uçaklarının bakımlarının Airbus dışında dünyada sadece Kayseri’de yapılıyor olması şehrimiz için son derece önemli. Bu projenin geliştirilmesi de ayrıca önemli. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) A400M Hangar Yapım işi ile Kayseri’ye önemli bir kazanım daha sağlıyor. Yani hem milli bir proje hem de Türkiye ve dolayısıyla şehrimizin adının tüm dünyada bilinmesini sağlayacak önemli bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere şehrimizi stratejik açıdan çok daha önemli hale getiren Milli Savunma Bakanımız, Değerli Hemşehrimiz Sayın Hulusi Akar’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Büyükkılıç:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.