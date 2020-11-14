Başkan Büyükkılıç ağaç dikme etkinliğine katıldı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ali Dağı’ndaki fidan dikme etkinliğine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, buradaki yeşil mirasa katkı sağladı.

Ali Dağı’nda yetişkin 100 adet fidanın dikim programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katılırken, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ADINA FİDAN DİKTİ

Dikiminde isim verilen toplam 100 adet fidan toprakla buluşurken, Başkan Büyükkılıç da kendi ismiyle fidan dikimi yaptı, fidanlara can suyu verdi. Dikimi yapılan fidanlara ayrıca bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşların isimleri de asıldı.

Fidan dikim programının sonunda katılımcılara Talas Belediyesi tarafından çay, simit ve peynir ikramında bulunuldu.

