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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Felahiye İlçe Kongresi’ne katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç AK Parti Felahiye İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede, uyum kültürünü ve pandemi sürecini değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Çalılmalarımızı asla aksatmayacağız” dedi.
AK Parti Kayseri teşkilatında kongre süreci devam ediyor. Felahiye ilçe kongresine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki Enerji Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve delegeler katıldı. Pandemi önlemleri altında gerçekleştirilen kongrede konuşan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle Cenab-ı Allaha’ şükrederek böylesine nezih bir ortamda pandemi koşullarına uygun kongrelerimizi yapıyoruz. Felahiyemizin güzel insanlarını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Felahiyemiz bizim için hakikaten önem arz eden stratejik bir ilçemiz. Uyum kültürü içerisinde bizlerle birlikte çalışan belediye başkanımız, teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışan ilçe başkanımız ve yönetimi her şeyden önce bizim için vazgeçilmezdir. Bu yönde yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Elbette sorumluluk anlayışı içerisinde bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama bu hassas dönemde sizlerden başkanlıktan öte bir doktor olarak maske, mesafe, temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Felahiyemiz olsun Özvatanımız olsun bu bölgede gurbetçimiz çok. Dışarıdan gelenler elbette ki herkesi potansiyel şüpheli gibi görme anlayışı ile değil ama hem kendilerini hem buradakileri koruma açısından ister istemez bir miktar daha dikkat etmeleri önem arz etmekte. Kayserimizle ilgili kamuoyundaki vaka artışı ile ilgili bir hassasiyet olduğunun farkındayız. Gerek şehir merkezinde gerek ilçelerde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu mazeretlere sığınarak hizmetlerimizi aksatmamız söz konusu değil. Şehir merkezinde de ilçelerimizde de yatırımlarımızı yapıyor çalışmalarımızı sürdürüyor, Cenab-ı Allah’a şükrederek bereketi yaşıyoruz. Ben her şeyden önce güçlü gençlik teşkilatı, güçlü kadın kolları teşkilatı, güçlü ilçe teşkilatı ile el ele gönül gönüle diyen bu güzel teşkilatımızı kutluyor, bu kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yapılan oylama sonrasında mevcut ilçe başkanı Musa Zafer Kingir tekrar seçilerek güven tazeledi.

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