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Başkan Büyükkılıç Ankara-Niğde otoyolu açılış törenine katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin ilk akıllı otoyolu olma özelliğine sahip bu yolun Kayseri’den geçmesine yönündeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza talebimizi aktarma fırsatı verdiği için şehrim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen açılışta, otoyolun Kayseri bağlantısına ilişkin taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının vatan ve millet aşkıyla gösterdikleri gayretin kendileri için daima rehber niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza talebimizi aktarma fırsatı verdiği için şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Ankara Niğde Yolu’nun açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu otoyolun Kayserimiz’den geçmesi yönündeki talebmizi arz ettik. Nevşehir Acıgöl ‘den İncesu Garipçe’yi takip ederek, 90 kilometrelik güzergahla Kayserimize bağlantı yolu yapılması hakkında değerlendirmelerde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza talebimizi aktarma fırsatı verdiği için şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızda Kayserimize gönülden bağlı . Bugün bir kez daha bunu yürekten hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti” diye konuştu.

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