Başkan Büyükkılıç Ankara’ya çıkarma yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ayrı ayrı görüşerek, 2021 yılı Kayseri yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile de bir araya geldi.

Kayseri’ye kazandırdığı birbirinden önemli proje ve hizmetlerle 2020 yılının pandemiye rağmen yatırımlar yılı olmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının da yatırımlar yılı olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2021 yılının ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, iki bakan, bir bakan yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü.

MİLLET BAHÇELERİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Başkent ziyaretinde şehrin önemli projeleri ile ilgili çeşitli temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

BÜYÜKKILIÇ ULAŞIM KONUSUNU HER YÖNÜYLE BAKAN’A AKTARDI

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de bir araya gelerek, ulaşım alanında verilecek hizmetler ve yatırımlar konusunu değerlendirdi. Kayserililerin daha kaliteli hizmet alması için ulaşımı en verimli hale getirme gayretinde olan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı ziyarette, kentin ulaşımı ile ilgili tüm konuları her yönüyle Bakan Karaismailoğlu’na aktardı.

ÖZHASEKİ’Yİ DE ZİYARET ETTİ

Ankara’da Kayseri’nin projelerinin adeta takipçisi olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi de AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren projeleri ele alırken, Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN, TARIMA ÖZEL ÖNEM VERİYOR

Ayrıca tarım ve hayvancılığa da özel önem veren ve bu dönem tarıma daha çok destek verilmesi yönünde çalışmalar yapan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile de bir araya gelerek kentte tarım faaliyetlerini geliştirmek adına yapılacak sulama projelerini masaya yatırdı. Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana 16 ilçe belediye başkanı, teşkilatlar, milletvekilleri ve bakanlarla dayanışmayı sürdüren Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek, “Her zaman olduğu gibi Bakanlarımız Sayın Murat Kurum ve Sayın Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı’ya, ayrıca hemşehrimiz Sayın Mehmet Özhaseki’ye bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi, Kayseri’ye karşı pozitif tutumları ve projelerimize vermiş oldukları destekler için çok teşekkür ediyorum” dedi.



