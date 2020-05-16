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Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetleri yerinde takip etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda asfaltlama çalışmaları yapan ekipleri ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi’nde çalışan ekipleri ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. Burada yaptığı açıklamada öncelikle koronavirüs sürecine değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Kayserililere teşekkür etti.
Kısıtlamayı fırsat bilerek trafik yoğun bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Trafiğin ana noktası diyebileceğimiz Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Talas Caddesi istikametinde çalışmalar başlatıldı. Yıllar içinde yıpranan asfaltı Kayseri’ye yakışır bir şekilde yeniliyoruz” dedi.

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