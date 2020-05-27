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Başkan Büyükkılıç, Cuma namazı öncesi alınan tedbirleri inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar kapsamında camiler ibadete açılıyor.

Uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar kapsamında camiler ibadete açılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Cuma namazı öncesinde alınan tedbirleri incelemek üzere fuar alanında Ahmet-Ayşe İnci Cami’sini ziyaret etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cami ve mescitlerde Cuma namazı kılınmıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiren kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ve belirlenen kurallara uyulması şartıyla öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerde kılınmasına izin verildi. Alınan tedbirleri incelemek için Ahmet- Ayşe İnci Camisi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “29 Mayıs itibariyle korona sürecine bağlı olarak gerekli önlemler alınmak suretiyle Cuma namazının eda edilmesine müsaade edildi. Bu anlayış içerisinde fuar alanındaki Ahmet-Ayşe İnci Camisi’nin bahçesini ve bu bölgedeki otoparklarımızı değerlendirmek suretiyle Kayseri’mizin en önemli merkezlerinden birisinde Cuma namazımızı eda edeceğimiz bir ortam hazırlıyoruz. Bu alanda da üzerimize düşeni yapma hususunda gayret gösteriyoruz. Gerek maske dağıtımı, gerek ilaçlaması, gerekse temizliği yapılan bu ortamı hazırlayıp mazeret üretmeyip inşallah Cuma namazına gelmeniz bekliyoruz. İnşallah bu süreçte geçecek. Cemaat ruhu inşallah yeniden oluşmaya başlayacak. Şu süre içerisinde siz evde kalın kurallara uyun biz sizlere şartları hazırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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