YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç: “Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız”

Başkan Büyükkılıç: “Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız" ifadesinde bulundu.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, twitter hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde paylaşım yaptı.

Başkan Büyükkılıç: “Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız" ifadesinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, twitter hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde paylaşım yaptı. Başkan Büyükkılıç, paylaşımında, "Siyasi tarihimizin en acı ve en kirli olaylarından #27Mayıs darbesinin yıldönümünde; Celal Bayar ve arkadaşlarının cezaevinde kaldığı Kayseri’den darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağımızı yineliyor, #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.