Başkan Büyükkılıç Develi’de

İlçe ziyaretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde incelemelerde bulundu. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflarla buluşup, yatırımları inceledi. Develi ilçesinin önemini anlatan Başkan Büyükkılıç, terminal binasının ihalesine çıkılacağının da müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, Akkışla, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye, Sarız ve Pınarbaşı ilçe ziyaretlerinden sonra Develi’ye gitti. Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, doğduğu yerde olmaktan çok keyif alığını söyledi. Ziyarette, ‘Bizi seven, güvenen, takdir edip buralarda hizmet etmemize vesile olan hemşehrilerimize layık olmak istiyoruz’ diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükkılıç, burada maden işletmesi ve üniversite olduğunu söyleyerek, bu sayede Develi’de binlerce insanın evine ekmek götürdüğünü ifade etti. Develi’deki terminal konusunun istismar edildiğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Kronik bir konu olan terminal binası mevzusu vardı. Kimileri istismar etti. Kendi siyasi felsefesindeki arkadaşlarının şikâyetine rağmen bizleri kamuoyunda yıpratma manevrası yaptı ama çok şükür yargı boyutu bitti. Şimdi oranın ihalesini yapacağız ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Buradan paylaşmak istiyorum” dedi. Kayseri’deki ilçelerin yöresel değerlerin şehrin kimliği olarak gördüklerini her zaman ifade eden Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerdeki yöresel tatları ve yöresel değerleri gün yüzüne çıkarmanın hem şehre, hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını kaydederek şunları söyledi;

“Gastronomi denilince, Gacer buğdayı bizim olmazsa olmazımız. Bazı ilçelerimiz hevesleniyor, bu buğdayı başka ilçelerde üretmeye çalışıyor ama Allah’ın lütfu sevdiği bir toprak, sevdiği bir iklim var. Gacer Develi’nin merkezi değil, Epçe yöresi diye bilinen bir başka mahallesinde yetişiyor. Develi Tomarza’mızla birlikte kabak çekirdeği konusunda Türkiye’nin adeta gözde bölgelerinden ve önemli merkezlerinden biri haline geldi. Yüzde 40’a yakın çitme dediğimiz, çitilen kabak çekirdeğinin temini konusunda Develimiz, Tomarza’mız en büyük kaynağı oluşturuyor. Bize yakışan da bunu sahiplenmek, buraya işletme tesislerini hayata geçirme suretiyle onların daha verimli halde satılmasını sağlamaktır. Yani üzerinden katma değer sağlayan kesimlerin yerine bölgeye katma değer sağlayacak bir anlayış içerisinde gerekli çalışmaları yapma konusunda gayret göstereceğiz. Develi gelişiyor, güzelleşiyor. Değişik bitkilerle anılıyor. Besiciliğin ve hayvancılığın burada önem arz ettiğini biliyoruz. Daha çok süt hayvancılığın üzerine yoğunlaştığını biliyoruz. Develi medeniyete açık bir ilçe, geçmişten beri direk seferleriyle Ankara, İzmir, İstanbul’la buluşmuş olan ve dolayısıyla okuyanı, ufuklu insanları çok bir ilçedir. Bu yönden de önem arz eden bir konuma gelmiş bulunmakta. Sadece Develi’yi Develi olarak görmemek lazım. İstanbul, Ankara, hatta Antalya’da bile işletmecilerimizi, dostlarımızı ticaret erbaplarımızı da göz ardı etmemek lazım. O da bize ayrı bir potansiyel güç katıyor. Bütün bu gelişmelerin yanında en önemlisi Erciyes’imizin bir parçasıdır. Erciyes tabii ki bizim için olmazsa olmazımız. Haseki bakanımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha paylaşıyoruz. Dünya çapındaki o projeyle kendisinden söz ettirir şekilde Erciyes’imiz kayak merkezi olarak gündemde. Şimdi biz kayak merkezi olarak orayı Yüksek İrtifa Merkezi ve termal suyunda çıktığı inşallah merkez haline dönüştürmek istiyoruz. Ayrıca yayla turizmi ile anılmasını sağlamak suretiyle 12 aya yayılan turizm anlayışıyla ilerliyoruz. Develi’de bunun güneyinde kalan boyutuyla önem arz ediyor. Malum en son yapılan yatırım ile 600 yataklı otelin bulunduğu bölge Develi sınırları içerisinde dahil oluyor. Yani Kayseri’nin 16 ilçesi birbirinden ayrılmaz birer parça ve başkanları olarak, hepsini bağrıma basıyorum. Hepsini birbirine ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hepsinin güzelliklerini ön plana çıkaran yaklaşım içerisinde olmaya gayret gösteriyorum. Zile’mizin acı suyundan bahsetmezsek olmaz. Şifa kaynağı. İnşallah onu da sağlık turizm bağlamında daha nitelikli hale getirmek için de çalışma yapma kanaatindeyim. Develi, Selçuklu şehridir. Develi milli mücadelede, ‘Develi düşerse, Kayseri düşer, Kayseri düşerse Anadolu düşer’ diye nitelendirilen Milli Mücadelede önemi vurgulanan bir ilçemiz. Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı milli değerlerle bezenmiş insanlardan oluşan ilçe olarak söylüyorum.”

Kayseri’de 16 ilçesiyle birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini dile getiren Büyükkılıç, “Develimizin her mahallesi ayrı güzel, her bir toprağının metre karesi ayrı güzel. İnsanı ayrı bir güzel. Bu güzel ilçede bulunmaktan, hafta başından buraya gelip sizlerle buluşmaktan, yapmış olduğunuz çalışmaları bizlerle paylaşıp, yapılacak olanlarla ilgili, destek istemenizde dolayı biz keyif alıyoruz. Kayserimizi her köşesini daha iyi noktaya taşıma noktasında gayret göstereceğiz. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Pandemi sürecinde olduğumuzun farkındayız. Ancak bizler mazeret üretmiyoruz. Tam aksine bunları fırsata çevirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Traktör pazarlaması konusunda Develi’nin Türkiye’nin en iyi merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’nin her tarafına satışımız söz konusu. Önemli olan üretilsin ve istihdama vesile olsun. Ecdadımızın bulunduğu yerleri ziyaret etmekten, geçmişlerimize rahmet okumaktan ve buraya kadar gelmişken Ahmet İslamoğlu’nu ve Seyrani babayı da anmadan geçmeyeceğim. Develi hemşehrilerimizin büyüklerin ellerinden, küçüklerinden gözlerinden öpüyor. Bize bağrına basan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Develi’deki emekleri ve katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Biz Develi’yi çok seviyoruz. Bu memleketin çocuğu olarak Develi’yi bir adım ileriye nasıl götürürüz bunun peşindeyiz. İnşallah görevimizin son gününe kadarda develimizi daha güzel yarınlara sahip olabilmesi için gayretlerimiz devam edecek. Burada en büyük destekçimiz sizsiniz. 2021 yılında da bu desteklerinizi biz hissedeceğimizden şüphemiz yok. Emekleriniz ve katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dr. Büyükkılıç, daha sonra Develi Kaymakamlığı’na giderek, Murat Duru’yu ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç tarafından Kaymakam Duru’ya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tarafından hazırlanan ’Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi. Başkan Büyükkılıç, “Sayın kaymakamımız Develi’de göreve başlayalı dört buçuk sene olmuş. Bu zaman kadar hiç olumsuz bir şey duymadık. Her zaman dayanışma içerisinde, nezaketle, saygıyla kusur etmeden bu ilçemizin gelişmesi için gayret ediyoruz. En önemlisi de belediye başkanımızla dayanışmayı sürdürerek hizmet ediyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah daha sağlıklı, daha hayırlı, daha değişik konumlarda olması temennisiyle. Sağ olsunlar bizi de misafir ettiler sıcak karşıladılar kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Develi Kaymakamı Murat Duru ise Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, “Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Tabi sizin Develi’de olmanız bizi ayrıca gururlandırıyor. Develili olmanız sebebiyle ben de gönülden Develili olarak sizlere sevgimiz, saygımız bir büyüğümüz olarak her zaman bakidir. Develimize de fazlasıyla hizmet ediyorsunuz. Hem merkezimize, hem de merkez dışı mahallerimize yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah gücünüz güç katsın inşallah” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerden hemen sonra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Develi’nin esnaflarını tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Develi’de yapımı tamamlanmakta olan Develi Devlet Hastanesi’nin inşaatında da incelemelerde bulundu.