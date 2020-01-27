YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç Elazığ’a gidiyor

Başkan Büyükkılıç Elazığ’a gidiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç Elazığ’a gidiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ’a gidiyor. Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’da incelemelerde bulunacak ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin Elazığ’da yapılmasını kararlaştırdığı toplantıya katılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ depreminin hemen ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak, bölgeye iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri sevk ettiklerini belirterek, Elazığ ziyaretiyle de bölgede yapılabilecekleri görme şansı bulacaklarını söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’nın bu ay İzmir’de yapılacağını; ancak encümen üyelerinin de talebiyle toplantının Elazığ’da yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapacakları toplantıda Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlarımız için nelerin yapılabileceğini de ele alacaklarını söyledi.
Toplantının yanı sıra deprem bölgesi Elazığ ile Malatya’da incelemelerde bulunacaklarını da ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla da görüşeceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Başkan Palancıoğlu: “Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ’a desteğe hazır”Başkan Palancıoğlu: “Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ’a desteğe hazır”
Melikgazi’de Kentsel Dönüşüm kurası çekildiMelikgazi’de Kentsel Dönüşüm kurası çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:56
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Cangele, Kayseri’ye geldi

Cangele, Kayseri’ye geldi

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.