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Başkan Büyükkılıç: "Enerjideki hedeflere Kayseri ile ulaşılır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirilen “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” konulu konferansa katıldı. Konferansta yaptığı konuşmada Kayseri’de hem güneşi hem de rüzgarı elektriğe dönüştürecek verimli sahalar olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yenilenebilir enerjide merkez olabileceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Wyndham Grand Hotel’de yapılan toplantının açılışında yenilenebilir enerjide Kayseri’nin üstlenebileceği rolü vurguladı.
Kayseri’nin bu alanda önemli bir merkez olabileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Bakanım Anadolu’da doğudan batıya kurmak istediğiniz güneş köprüsünün geçiş noktasındasınız. Yenilenebilir enerjide merkez yapmak istediğiniz Türkiye’nin merkezindesiniz. Kayseri’nin ve müteşebbis Kayserili hemşehrilerimizin, Bakanlığımızın koymuş olduğu hedeflere ulaşılmasında hatta bu hedefleri aşmasında çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Kayseri insanının iki temel özelliği var. Birincisi Kayseri, genlerinden gelen ticari kabiliyeti ile müteşebbis insanların şehridir. İkincisi ise Merhum Hemşehrimiz Kemal Dedeman’ın da ifade ettiği gibi “Yakınmayan Yekinen” karaktere sahip bir şehiriz. Her şeyi devletten beklemeyiz ancak; devlet gücünü de yanımızda hissetmek isteriz” dedi.
Kayseri’de hem güneşi hem de rüzgarı elektriğe dönüştürebilecek sahalar ve bu teknolojileri üretebilecek ortamın bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de GES Organize Sanayi’nin kurulabileceği alt yapının da yer aldığını kaydetti. Kayseri’nin yenilenebilir enerjide yapılacak yatırımlar için hazır olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’deki bilgi birikimi, müteşebbis ruh, üretme kabiliyeti ve şehirdeki uyum kültürü ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimiyle ilgili ülkemizin önüne koyduğunuz hedeflere azami katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

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