YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan’da

Başkan Büyükkılıç gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan’da

21.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı ilçe ziyaretleri kapsamında gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan’a gitti. Büyükkılıç, “Her zaman bir öncekinden daha fazlasını yapma yolunda beraber irade göstereceğimizi buradan beyan ediyoruz” dedi.
İlçelerde 2020’de yapılanları değerlendirmeyi ve 2021’de de yapılacaklarla ilgili istişare etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Bünyan ile devam etti.
lçe ziyaretinde Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u makamında ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çalışmalarımızı dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Bunun da bereketini yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Allah’a şükrediyoruz. 2020 yılını pandemiye rağmen en az hasarla geride bıraktık. 2021 yılına daha diri çalışmalar, daha fazla destek verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bereketi inşallah yaptıklarımızı paylaşarak, yapacakları da konuşarak taçlandıralım istiyoruz. Devamlı bir aradayız ama mahallinde görmek, görüşmek, yerinde karar vermek masa başından ziyade, bizim felsefemizde bu var. Bunu da her yerde uyguluyoruz. Kayserimizin yanı başında, halısı ile gilaburusu ile meşhur Bünyan’ın da bizim gönlümüzdeki yeri ayrı” diyerek, uyum kültürü içerisinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
Ziyarette konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilk günden itibaren hiç yalnız bırakmadıkları için Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:
“Bizi ilk günden itibaren yalnız bırakmadınız. Bugün de defaatle yaptığınız ziyaretlerden birisini daha gerçekleştiriyorsunuz. Onun için ilçemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ekibinize, özellikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin Kayseri’deki Büyükşehir’deki uyumun bir parçası, bir halkası da Bünyan’dır. Sizlerden Allah razı olsun, her daim destek aldık. Hele hele 2020’deki bu pandemi sürecinde bizim yanımızda oldunuz. Desteklerinizle bizleri, Bünyan halkını mutlu ettiniz.”
Daha sonra meclis üyelerinin de olduğu istişare toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Bizlere her zamanki gibi sıcaklığı ve iyi niyeti ile ev sahipliği yapan başkanımıza teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada gerek Milliyetçi Hareket Parti’mizin, gerekse AK Parti’mizin değerli meclis üyelerine, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada il koordinatörlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız birlik beraberlik içerisinde bu çalışmaları sürdürmek. Bizi seven, seçen, bize güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda, beklentilerine cevap verme yolunda çalışmalar yapmamızın gerektiğinin farkındayız. Biz her zaman bir öncekinden daha fazlasını yapma yolunda beraber irade göstereceğimizi buradan beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bünyan ilçesi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, meşhur el dokuma halısını inceleyerek, Bünyan ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgeli gilaburu meyvesinin ve içeceğinin faydalarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:54
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Hayırseverler işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni okul

Hayırseverler işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni okul

Gesi’nin tarihi güvercinlikleri gün yüzüne çıkacak

Gesi’nin tarihi güvercinlikleri gün yüzüne çıkacak

Avcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Avcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Berna Gözbaşı: “Bu sevda bitmez”

Berna Gözbaşı: “Bu sevda bitmez”

Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor kırdı

Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor kırdı

Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı

Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.