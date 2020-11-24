Başkan Büyükkılıç Hacılar’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek, Hacılar ilçesinde planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçemizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dayanışma anlayışı içerisinde bu güzel şehre hizmet edeceğiz” dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Hacılar da devam etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar’ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Kayseri’nin incisi Erciyes ile bütünleşmiş halde olan kayak merkezinin önemli bir boyutunun Hacılar bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Bu güzelliklerin yanında Hacılar’ın artık turizmin de merkezi olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Nezaketiyle, çalışkanlığıyla Hacılarımıza hizmet için koşturan çok değerli Bilal başkanımıza ve onun kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Hacılar bizim olmazsa olmazımız bir ilçemizdir. Hemen merkezin yanı başındaki en gözde ilçelerdendir. Erciyes’imiz ile bütünleşmiş halde kayak merkezimizin önemli bir boyutu Hacılar bölgesindedir. Bütün bu güzelliklerin yanında artık turizmin de merkezi olmaya başladı. Hörmetçi Çiftliğimizin kaymağından başlayıp, yılkı atları ile devam eden bu süreçte hakikaten kahvaltıları ile gündeme oturmaya başladı. Bunların yanında bizim fiziki olarak yapacağımız çalışmalarda birlikte değerlendirmek suretiyle gözden geçiriyor ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bunun da elhamdülillah bereketini yaşıyoruz. Hayırseverliğiyle, çalışkanlığıyla hepimizin gururu olan Hacılarlı hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz.”