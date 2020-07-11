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Başkan Büyükkılıç hijyen sertifika törenine katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde virüs tehdine karşı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası’yla imzaladığı protokole istinaden verilen hijyen eğitiminin sertifika törenine katıldı.
Covid-19 salgın süresince her alanda önlemlerini almaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası’yla bir protokol imzalamıştı. Protokole istinaden Berberler ve Kuaförler Odası’na üye olan 417 tane işletme ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası’na üye 817 işletmeye hijyen eğitimi verildi. Eğitimin sonunda verilen sertifika törenine katılan Başkan Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanları’na ve eğitime katılan esnaflara teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, “ Esnaflarımızı hem sertifikalandırmak, hem de onlara dezenfektan desteği vermek ve de süreci takip etmek suretiyle bu çalışmaları yaptık. Bir şekilde de akıllı şehircilik bağlamında portalımızda yer almalarını sağladık. Güvenilir firma, güvenilir mekan olma özelliğini paylaşmak amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Şunu görüyoruz ki, Kayseri’mizde yaşayan insanlar, gerek esnaf grubu gerekse vatandaşlarımız mevzuata uyma, yasalara uyma yönünde hep irade göstermiş, bizlerin yanına yer almış ve destek olmuş. Sonuçta tabii ki kazanan kendileri olmuşlardır. Önlemlere uyulmaya herkes gayret etti. Bizler de Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe olarak dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi kuruluyla dayanışmamızın en güzel örneklerini sergiledik. Gerek maske üretimi ile ilgili gerekse el dezenfektanı üretimiyle alakalı çalışmalar yaptık. 1 milyon civarında maske dağıttık. KASKİ’mizle işbirliği için talimat verdim. Hem el ve ortam dezenfektanları üretip, dağıtarak bütçemize de kamuya da en büyük desteği vermiş olduk.” dedi.

“ESNAFIMIZI MAĞDUR ETMEMEK AMACIYLA HER ZAMAN YANLARINDA YER ALDIK”
Esnafı mağdur etmemek amacıyla her zaman yanlarında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her esnaf grubuna imkanlarımız ölçüsünde gerekli destekleri sağladık. Kayseri’de sıkıntı oluşturmayacak anlayış içerisinde bugünlere geldik” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, açıklamaları sonrasında konuşmasını yaptığı Talas Konak Restorant’ın hijyen etiketini göstererek, şöyle konuştu;
“Görmüş olduğunuz etiketler buranın corona virüsüne karşı güvenilir olduğunu ve gerekli mevzuata uygun olduğunu gösteriyor. Belediyemiz tarafından önlemleri aldığımızı, hijyen ve denetlenebilir olduğunu belirtiyor. 817 tane kuruluşumuz da gerekli hijyen testlerinden geçtikten sonra etiketi alacak” dedi.
Restorant sahibi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek; “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu virüs var. Tabii şejhrimizde bu yeme içme mekanlarına hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra da sertifika alan erkek berberinde incelemelerde bulunarak, şunları söyledi ; “Gayet nezih bir ortamdayız. Girer girmez kurallara uyan bir yer olduğu belli oluyor. Görüyorum ki burada çalışan kardeşlerimiz kurallara gayet uyuyor” diye konuştu.

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