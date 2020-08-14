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Başkan Büyükkılıç il pandemi kurulu toplantısına katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara’da pandemi süreciyle ilgili yaptığı görüşmenin detaylarını kurul üyeleri ile paylaştı.
Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirerek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen uyumlu çalışmaların başarıyla sürdürüldüğüne işaret etti. 2 gün süreyle Ankara’da bulunduğunu ve Kayseri’nin yararına gerçekleşecek çalışmalarla ilgili önemli görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de Kayseri’de “Pandemi” sürecine yönelik çalışmalarla ilgili görüştüğünü ifade etti. İl Pandemi Kurul üyelerine İçişleri ve Sağlık Bakanları ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başta olmak üzere tüm yöneticilerle birlikte yürütülen çalışmaların Ankara tarafından takdirle karşılandığını ve çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında yapılan denetimler ve uyulması gereken tedbirler ve önlemler konuşuldu.

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