YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni haftaya detaylı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısıyla başladı. İlçe belediye başkanları ile bir toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, Covid 19 sürecinin olumlu seyrettiğini; ancak hiç kimsenin rehavete girmemesi gerektiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genel sekreter ve yardımcılarını da yanına alarak da video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya 16 ilçe belediye başkanının tamamı katıldı. Toplantıda KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürleri de katılarak, kurumlarıyla ilgili belediye başkanlarının talepleri dinlendi.
Toplantıda Covid 19 ile ilgili son rakamların yüzümüzü güldürdüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ama bu rakamlar bizim gevşememizi değil bu süreci daha dikkatli sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü muhtemelen iller bazında değerlendirmeler yapılacak ve normale dönüşle ilgili farklılıklar gözlenecek. Süreci kontrol altına alan iller kısıtlamaların daha az yapıldığı büyükşehirler dışındaki iller arasına eklenecek gibi gözüküyor. Bunu sağlamak hepimizin elinde. Bugüne kadar yapılan iyi niyetli çalışmalardan dolayı şahsınızda hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve diğer Bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Süreç çok iyi yönetiliyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz” dedi.
Konuşmasında Evde Kal çağrısını yineleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Evde kal Kayseri. Belediye başkanlarımız aksaklığa, eksikliğe fırsat tanımadan hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:40
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.