Başkan Büyükkılıç İMOB’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan Kayseri firmalarının stantlarını gezdi. Fuara 120 Kayseri firmasının katılımının önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, mobilyanın başkenti sözümüzün ne denli doğru olduğu görülüyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı gezdi. Mobilya sektörünün vitrini olarak kabul edilen fuarda Kayseri’den 120 firmanın bulunmasının önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Katılan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Demek ki, “Mobilyanın başkenti Kayseri” sözünü boşa söylememişiz. Fuara katılım bunu gösteriyor” dedi.

