YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç İstanbul’dan ödül ile döndü

Başkan Büyükkılıç İstanbul’dan ödül ile döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2’nci Toplantısı’na katıldı.
Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ’Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni’ne’ katılarak, Kültür Yolu Projesi kapsamında Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı, Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinden dolayı ödül aldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2’nci Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Tarihi Kentler Birliği’nin ’20. Yılında Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası’ konulu değerlendirme toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu ve birçok davetli katıldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2’nci Toplantısı’nın ardından Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni’ne” katılan Başkan Büyükkılıç, Kültür Yolu Projesi kapsamında, tarihi dokuda tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ile kent merkezindeki anıtsal yapıların kamusal niteliğini artıran işbirliğine dayalı uygulamaları nedeniyle Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Başkan Büyükkılıç’a ödülünü, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinin ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, projeleri ödülle taçlandıran kurul üyelerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:33
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ömer Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kanga 9 numara giyecek
Kanga 9 numara giyecek
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.