YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç: "İstişarede hayır, birlikte bereket vardır"

Başkan Büyükkılıç: "İstişarede hayır, birlikte bereket vardır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç: "İstişarede hayır, birlikte bereket vardır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya gelerek Kayseri’de yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri’yi geleceğe taşımak için gece gündüz demeden uyum kültürü içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, iştişare ve fikir alışverişinin önemini vurgulayarak “İstişarede hayır, birliktelikte de bereket vardır. Her daim bu anlayış ve düşünceyle hareket ediyor, şehrimizi imar ederken de bu birliktelikten güç alıyoruz. Bugün de AK Parti İl Başkanımız ve belediye başkanlarımızla bir araya gelerek bir istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Sperm Sayısını Artıran Bitki: Dar-ı Fülfül
Sperm Sayısını Artıran Bitki: Dar-ı Fülfül
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.