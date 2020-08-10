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  4. Başkan Büyükkılıç, İTÜ’nün İHA Takımına üye başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, İTÜ’nün İHA Takımına üye başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki Gökbörü İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı üyesi öğrencilerini kabulünde, “Geleceğin aydınlık yüzleri sizler olacaksınız. Ülkemiz için üretecek, çalışacak, ülkemiz teknolojisini ileriye taşıyacaksınız. Siz yetişirseniz ülkemiz kazanır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Helvacı ve Gökbörü İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı’na üye öğrencilerle görüştü. İnsansız hava araçları gibi birçok konuda öğrencilerin yeni teknolojik ürünler üretmesi ve geliştirmesinin hem ülkeye hem de geleceğe hizmet olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de de bilimsel çalışmalara yakından destek verdiklerini, Bilim Merkezi başta olmak üzere öğrencilerin bu alanda yaptıkları her türlü çalışmalara katkı verdiklerini kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, İnsansız Hava Araçlarının önemine de işaret ederek, “Geleceğin aydınlık yüzleri sizler olacaksınız” dediği takım üyesi öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Helvacı da, “Kayserililer çalışkan insanlardır. İdarelerin de katkısı çok büyük. O bakımdan biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Beyi ziyaret etmek istedik. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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