YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır"

Başkan Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın mensupları olduğumuzu söyledi. İnancımız ve kültürümüzde kadının her zaman çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak gördüklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şefkatin, fedakarlığın, özverinin ve sevginin simgesi olan kadınların hayatın her alanında huzur içinde yer almaları gerektiğini söyledi. Bu anlamda kadının sosyal hayatın her yerinde daha aktif bulunması için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK birimimizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın daha fazla sosyal ve ekonomik hayatta yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Konservatuvarımızın kursları ve sportif faaliyetlerimizle kültür, sanat ve sporda daha aktif olmaları için gayret sarf ediyoruz. Huzur Çınarı ile ailelerin yanında olmaya ve toplumun huzuruna katkıda bulunmaya çaba sarf ediyoruz. Girişimci kadınlarımızı destekliyoruz. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif olmaları ve daha fazla kendilerine yer bulmalarıyla; şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha güzel olacağına inanıyoruz” dedi.
Kayseri’de tarih boyunca kadının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Fatma Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi çok özel isimleri yetiştiren bu toprakların kadını her zaman baş tacı ettiğini belirtti. Türk kültürü ve inancımızda kadının her zaman önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizler cenneti analarımız olan kadının ayakları altına seren bir inancın mensuplarıyız. Bu düşüncelerle başta evlatlarını bu vatana feda eden şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.